2020/12/19 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي 31.كارثة:- أن تُطعن، وتلتفت لتجده هو من حسبته للوتين أقرب.كارثة:- تُبصر الوطن يستورد الكهرباء من بلد مجاور لا يفقه سوى سيميائية غدرك.32.مكرت بقلبوبهم الغربة كالعادةسأعود ربما لأذر رماد الأماني في أعقابمَن خانتهم بعض القلوبوأنصت لوقع الشتات ..33.ياصديق الحزن وصديقي:هل لابد أن ننحني أمام الموت، أم نستطيع أن نخضعه لتجربة الحياة ويرى الحياة بأعين ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحجية الحزن - فاطمة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحجية الحزن - فاطمة الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).