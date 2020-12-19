اردوغان والخميني، التشابه والتفاوت - عادل حبه

2020/12/19 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_حبه الصحفي الإيراني أمير طاهريصحيفة الإندبندنت البريطانيةترجمة عادل حبه هل رجب طيب أردوغان هو "خميني تركيا"؟ هذا سؤال تم طرحه الأسبوع الماضي في ندوة على الفضاء الإلكتروني في باريس.



أجاب جميع المشاركين تقريبًا بنعم على هذا السؤال.



ومع ذلك ، كانت إجابتي "لا" حذرة.في رأيي ، المقارنة بين أردوغان والخميني تشبيه.



بالطبع، قدم كلا الزعيمين أجندتهما السياسية بنكهة إسلامية.



كلا ......





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