التخطيط تعلن عدم ادارج مشاريع جديدة في موازنة 2021

2020/12/19 | 23:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اكد وزير التخطيط خالد بتال، السبت، ان العراق لديه 6250 مشروعاً، في حين انه تم ايقاف ادراج المشاريع الجديدة لحين اكمال المتلكئة منها.

وقال بتال في تصريحات تابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن "موازنة وزارة التخطيط معنية بالموازنة الاستثمارية، والموازنة للعام المقبل فيها تحديدات"، لافتاً إلى أنه "تم حصر عدد المشاريع المستمرة والمتلكئة فضلاً عن المتوقفة".

وأشار إلى أنه "قرر إيقاف إدراج أي مشروع جديد لحين إكمال هذه المشاريع، البالغة نحو 6250 مشروعاً، وهناك مئات المشاريع المتوقفة بسبب أحداث داعش، وتوقف المشاريع حسب قرار 347، بالتالي أولوية وزارة التخطيط هي إكمال المستمر حتى لا تصبح هناك اندثارات".

وأوضح: "لشحة الأموال المتوفرة في موازنة العام 2021 ستوجه الأموال إلى إكمال المشاريع، لأن المواطن يبحث عن مشاريع منجزة، ولا يبحث عن وضع أساس".

وتابع أن "إنجاز جميع المشاريع المعطلة والمتوقفة والمتلكئة يحتاج إلى 126 تريليون دينار، وهذا الأمر غير ممكن لأن موازنة العام المقبل ما يخصص فيها سيكون قليلاً لا يلبي حاجة المحافظات وحاجة الوزارات".

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