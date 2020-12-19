الزراعة تباشر بصرف مستحقات منتجي بذور الرتب العليا

2020/12/19 | 23:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

اعلنت وزارة الزراعة، السبت، المباشرة بصرف مستحقات الفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا في الديوانية.

وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "بتوجيه من وزير الزراعة باشرت الشركة العراقية لانتاج البذور بصرف مستحقات الفلاحين من منتجي بذور الرتب العليا لموقع غماس في الديوانية، الدفعة الثانية وبنسبة 30%".

واضاف: "نسبة الصرف وصلت الى 60% من المبالغ المستحقة للفلاحين بذمة الشركة"، مشيرا الى أن "كميات البذور البالغة 450 الف طن استلمتها شركات وزارة الزراعة، في حين كميات الحبوب البالغة 5 ملايين و100 الف طن استلمتها وزارة التجارة".

وتابع النايف أن "الوزارة ماضية في متابعة الاجراءات الخاصة بصرف مستحقات الفلاحين جميعا من أجل تشجيعهم على الزراعة"، مؤكدا انه "تم تخصيص مبلغ تريليون و800 مليار دينار كمستحقات للفلاحين وضمن قانون الاقتراض الذي صوت عليه مجلس النواب واقرته الحكومة العراقية".

وأوضح: "المبلغ لم يتم صرفه لغاية الان من قبل وزارة المالية نتيجة عدم توفر السيولة المالية الكافية لهذا الغرض".

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