وزير المالية: الفئات “الفقيرة” لا تتأثر بشكل مباشر بقرار خفض سعر صرف الدينار

2020/12/19 | 23:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال وزير المالية عبد الأمير علاوي، السبت، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لخلق نوع من التوازن في سلم الأسعار، مؤكداً أن الشرائح المعتمدة على السلع المحلية لن تتأثر بتلك الخطوة. وأضاف علاوي في حوار بثته القناة الرسمية، تابعه “النور نيوز” أن “الضرائب لم تتغير حتى اللحظة، لكن تدريجيا نهدف إلى رفع الاسعار …

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