2020/12/19 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحذيرات من السيول عقب موجة أمطار وثلوج مرتقبة بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، موجة امطار وثلوج ابتداء من الاربعاء المقبل، مع احتمال حدوث سيول في جنوب العراق.وقال مدير البيئة في الهيئة،رئيس منبئين جويين اقدم محمود عبد اللطيف في تصريح امس انه (من المتوقع […]

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