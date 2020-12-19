2020/12/19 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزان للشرطة والنفط في باكورة إنطلاق الدوري السلوي بغداد – ساري تحسين حقق فريق الشرطة بكرة السلة امس السبت، فوزا كبيرا على فريق الحلة في باكورة انطلاق الدوري الممتاز في اللقاء الذي جمعهم على صالة الشعب.وسجل فريق الشرطة 111 نقطة بينما لم يسجل فريق الحلة سوى 58 رمية فقط وبهذا الفوز حصد […]

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