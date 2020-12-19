2020/12/19 | 23:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجيل التصويت على الموازنة عقب ردود أفعال برلمانية وشعبية غاضبة : عشوائية المقترحات تنذر بكارثة والحكومة مطالبة بإنهاء مهزلة التخبّط فوراً بغداد – قصي منذر ارجأ مجلس الوزراء التصويت على مشروع قانون الموازنة الى اليوم الاحد ، عقب حملات انتقاد رافضة لمقترحات موازنة 2021 المسربة ، التي اعدت بعيدا عن الواقع الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عشوائية المقترحات تنذر بكارثة والحكومة مطالبة بإنهاء مهزلة التخبّط فوراً) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عشوائية المقترحات تنذر بكارثة والحكومة مطالبة بإنهاء مهزلة التخبّط فوراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).