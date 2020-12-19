اول تعليق للكاظمي بعد رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي

2020/12/19 | 23:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت، إنه سيكون أول المتضررين من الموازنة المالية لعام 2021، مشيراً إلى أن دول العالم المتطورة اتخذت "قرارات...

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