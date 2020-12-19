2020/12/19 | 23:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة القانونية النيابية يوم السبت، استمرار مناقشة قانون المحكمة الاتحادية.

واوضحت الماس فاضل عضو اللجنة القانونية النيابية لـPUKmedia: ان اجتماع اللجنة اليوم، ناقش القوانين المدرجة على جدول اعمالها.

واضافت: ان اللجنة قررت استمرار مناقشة قانون المحكمة الاتحادية، كما ناقشت قانون النشر في الجريدة الرسمية وقانون مجلس النواب وتشكيلاته، فضلا عن قانون الغاء التصاريح الامنية في بعض المحافظات.

وكانت الماس فاضل النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب قد اكدت في تصريح سابق لـPUKmedia، استحالة حسم مناقشة قانون المحكمة الاتحادية اليوم، الذي يحتاج الى موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب لتشريع، والمقترح الآخر هو تعديل القانون النافذ بما يحقق اكتمال نصاب المحكمة لعقد جلساتها بعد تقاعد ووفاة اكثر من عضو من اعضاء المحكمة، واصفة القانون بالمهم والمرتبط بالكثير من الملفات.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار مناقشة قانون المحكمة الاتحادية) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار مناقشة قانون المحكمة الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).