حزب الدعوة: تغيير سعر صرف الدولار لن توصل البلد الى بر الامان

2020/12/19 | 23:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد حزب الدعوة الاسلامية، السبت، ان

تغيير سعر صرف الدولار لن توصل البلد

الى بر الامان، داعيا الوزراء المعنيين

بالملف الاقتصادي والمالي الى تحمل

مسؤولياتهم والتعامل بوضوح مع الازمات

التي يواجهها البلد.

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