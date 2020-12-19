محافظ المركزي العراقي: سنضاعف بيع الدولار إلى شركات الصرافة

2020/12/19 | 23:19 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى غالب مخيف محافظ البنك المركزي العراقي، أن البنك سيضاعف بيع الدولار لشركات الصرافة.وقال مخيف في تصريح لبرنامج العاشرة، الذي سيتم عرضه يوم غد الأحد على العراقية الإخبارية، إن "الاحتياطات الرصينة تمكننا من تثبيت الأسعار"، مشيرا إلى …

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