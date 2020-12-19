الكاظمي: سأتعرض الى انتقادات عديدة لكن قضيتنا تأريخية ومفصلية

2020/12/19 | 23:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، ان الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار "جريء" لتذليل عقبتي الفساد والمال.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، وأضاف الكاظمي بحسب بيان مكتبه الاعلامي الذي "تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (19 كانون الاول 2020)، انه "منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل".

وتابع: "إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح"، وأشار إلى انه "من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة.



إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس".

ومضى في حديثه "تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية".

وأكمل الكاظمي كلامه "أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة"، لافتا إلى انه "كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك".

واختتم بالقول "ليس مسموحا أن يتردد احد، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تأريخية ومفصلية".

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