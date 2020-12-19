التعليم تعلن تخفيض الحدود الدنيا للتقديم الى الدراسة المسائية

2020/12/19 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تخفيض الحدود الدنيا للتقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات والكليات الأهلية ثلاث درجات للتخصصات المتاحة.

واكدت الوزارة أن "التقديم والتنافس يستمر عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس الموافق 2020/12/24".

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