2020/12/19 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخفيض الحدود الدنيا للتقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات والكليات الاهلية ثلاث درجات للتخصصات المتاحة.وا كدت في بيان :" ان التقديم والتنافس يستمر عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الاهلي (www.pe-gate.org) لغاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس الموافق 2020/12/24"./انتهى3

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