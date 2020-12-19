جرح رجل وشقيقه في نزاع عائلي مسلح في قرية بديالى

2020/12/19 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / اصيب رجل وشقيقه اثر خلاف عائلي في قرية شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان نزاعا عائليا اندلع في قرية شروين باطراف ناحية المنصورية شمال شرق بعقوبة ، تطور الى استخدام الاسلحة النارية ما اسفر عن اصابة رجل وشقيقه ".واضاف :" ان قوة من الشرطة وصلت الى المنطقة لفض النزاع والسيطرة على الموقف " ./انتهى

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