بحضور الحلبوسي.. تحالف القوى يعقد مؤتمرا جماهيريا في المدائن جنوب بغداد 

2020/12/19 | 23:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد تحالف القوى العراقية، اليوم السبت، مؤتمرا في قضاء المدائن بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وضيافة النائب زياد الجنابي واكثر من ثلاثين عضوا من بينهم امين عام حزب الجماهيــــــرالوطـنيـــة النائب احمد عبدالله الجبــــوري “أبومازن”.

وقال ابو مازن خلال المؤتمر، ان “جدول اعمال المؤتمر ركزت على تجديد الثقة بالتحالف والاتفاق على عقد مؤتمر قادم لمناقشة مسائل تنظيمية تخص المرحلة المقبلة وتقييم الفترة السابقة”، مبينا ان “المجتمعون تدارسوا الاوضاع الراهنة وماتحتاجه المحافظات المحررة من جهود و مساندة ومعالجة ملفات النزوح والسلم الاهلي والاعمار”.

واضاف ان “الحاضرون طرحوا رؤى متطابقة حول الاستحقاقات المقبلة، واهمية ترميم الوضع السياسي ودعم اقامة الانتخابات المقبلة وسط اجواء آمنة وخالية من سطوة السلاح أوتقييد حرية الاختيار”.

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