2020/12/19 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطباء النجف يفتحون جمجمة طفل لقطع نزف داخلي النجف – سعدون الجابري نجح فريق طبي في مدينة الصدر الطبية في النجف بأجراء عملية فوق الكبرى لطفل يبلغ من العمر ست سنوات ، يعاني من نزف داخل الدماغ اثر حادث سير .وقال اخصائي جراحة الجملة العصبية في مدينة الصدر زيد عذاب الزبيدي في […]

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