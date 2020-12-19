2020/12/19 | 23:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اردوغان يدعو بغداد إلى التحرك ضد العمال الكردستاني تركيا تلغي سمات الدخول للعراقيين بدءاً من الشهر المقبل انقرة – صلاح الربيعي اعلن السفير العراقي في انقرة حسن الجنابي عن موافقة الجهات التركية على الغاء سمات الدخول (الفيزا) للعراقيين، واكد في تصريح امس ان (قرار الالغاء سيبدأ سريانه من كانون الثاني المقبل)، فيما نقلت […]

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