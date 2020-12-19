وزير المالية: قرار خفض سعر الدينار أمام الدولار لا يؤثر على الفقراء رغم قسوته

2020/12/19 | 23:48 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

نفى وزير المالية، علي عبدالأمير علاوي، أن يؤثر قرار خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار على الفئات الفقيرة.

قال وزير المالية إن قرار خفض الدينار مقابل الدولار لم يتخذ بشكل فردي رغم قسوته، فيما نفى وجود درجات وظيفية في موازنة 2021

وقال علاوي في حوار على القناة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الفئات الهشة (الفقيرة) لا تتأثر بشكل مباشرة على قرار خفض سعر صرف الدينار، فهذا يعتمد على سلّتهم الغذائية، فضلًا عن أن إيجار المنازل، لا يتأثر بهذا القرار، فهي أصول مسعّرة بالدينار العراقي".

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وأضاف أن "تلك الفئات ليس لديها وسائل نقل خاصة، وبالتالي فهي لا تتأثر بمسألة بالمواد الأولية".

وتابع أنه "ستكون هناك حوافز كبيرة في الموازنة المالية المقبلة، لدعم مثل تلك الفئات، وتقليل أي آثار محتملة عليهم".

وأشار علاوي إلى أن "الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات لخلق نوع من التوازن في سلم الأسعار، مؤكدًا أن "الشرائح المعتمدة على السلع المحلية لن تتأثر بتلك الخطوة".

وأوضح أن "الضرائب لم تتغير حتى اللحظة، لكن تدريجيًا نهدف إلى رفع الأسعار ومثال على ذلك (الوقود) من أجل خلق توازن في سلم الأسعار يكون موازيًا للأسعار العالمية"، لافتًا إلى أن "الدولة تسعى للحفاظ على الشرائح الهشة".

وأوضح أن "رفع الأسعار لن يكون ملموسًا لدى المواطنين المعتمدين على السلع المحلية، لكن دون شك سيكون ملموسًا من قبل الشرائح الأخرى المعتمدة على السلع المستوردة".

وعزا علاوي توجه الإجراءات نحو الموظفين في القرارات الاقتصادية الجديدة إلى "كونهم يشكلون الجزء الأكبر من حجم الموازنة"، مبينًا أن "مئة تريلون دينار سيصبح العجز في الموازنة لو بقينا دون أي خطوات استباقية".

وقال وزير المالية إن "الشارع بات متفهمًا للوضع الراهن في البلاد"، مستبعدًا فكرة "انفجاره".

وأشار إلى أن "قرار خفض الدينار مقابل الدولار لم يتخذ بشكل فردي رغم قسوته"، نافيًا "وجود درجات وظيفية في موازنة 2021 باستثناء الدرجات التي تحوي على قرارات سابقة".

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