2020/12/19 | 23:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

اكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن إجراءات الحجر الصحي الجديدة المتعلقة بتفشي كورونا في البلاد، "قد تكون مؤلمة لكنها ضرورية جدا".

وقال جونسون: "سنغير إجراءات الحجر ونرفعها إلى المستوى الرابع، عقب الانتشار الكبير للفيروس خاصة السلالة الجديدة منه التي ظهرت مؤخرا في لندن وضواحيها وبعض المدن في جنوب شرقي البلاد".

وأضاف: "سنعيد النظر فيما هو مسموح به خلال الاحتفالات بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة..



هناك عائلات عديدة ستمنع من الالتقاء بأقاربها كما كان متوقعا".

وتابع: "الإجراءات لا تقتصر على المملكة المتحدة وحسب بل تشمل دولا أوروبية أخرى اتخذت خطوات مماثلة، خاصة مع هذا التجدد والتغير الذي يشهده الفيروس".

وأوضح جونسون أن "السلالة الجديدة للفيروس تنتشر بوتيرة سريعة وتفوق بنسبة 70% (كوفيد – 19) الأصلي، لكن تأثيرها أقل خطورة على صحة المصابين".

وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة بالمستوى الرابع سيشرع في تطبيقها ابتداء من يوم غد الأحد في معظم أرجاء البلاد لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره.

ونوه جونسون إلى "إلحاح السلطات الصحية والطبية على تكثيف التطعيم واستخدام ما هو متوفر من لقاح فايزر في المستشفيات والمراكز الصحية وكذلك عند العيادات الطبية".

ودعا جونسون مواطنيه إلى تلبية النداء في حال تلقى الشخص اتصالا من القطاع الصحي لأخذ جرعته من اللقاح، مشيرا إلى أن "350 ألف شخص تلقوا اللقاح منذ الشروع في عمليات التطعيم الأسبوع الماضي".

من جهتها، أعلنت الوزيرة الأولى لإسكتلندا نيكولا ستيرجن، عن موافقتها على رفع الإجراءات إلى المستوى الرابع في المقاطعة، وأن يتم تطبيقها لثلاثة أسابيع متتالية.

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جونسون: إجراءات الحجر الصحي الجديدة مؤلمة لكنها ضرورية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جونسون: إجراءات الحجر الصحي الجديدة مؤلمة لكنها ضرورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).