نريدها مدنية صرفة - محمد مهاجر

2020/12/20 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_مهاجر -عندما اختار الشعب السودانى نظام الحكم المدنى فان اختياره كان مبنيا على أساس عقلانى لا عاطفى, ذلك لان المدنية تساوى بين المواطنين في الحقوق.



ومن هنا يتضح ان الحكام هم خدام للشعب, بمعنى ان مهمتهم هي تقديم الخدمات للشعب نظير قيام الشعب بدفع الضرائب والالتزام بالنظام والقانون وأداء الخدمة العسكرية اذا تطلب الامر.



ومهما تبارى القادة السياسيين اوالعسكريين فى في ابتداع الخطب الحماسية فان الامر لا ي ......





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