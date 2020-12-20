تمارين رياضية بسيطة تساعد على تخفيف آلام الظهر

2020/12/20 | 00:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} يأتي ألم الظهر في مقدمة الأمراض التي يعاني منها الكثير من الناس والذي يختلف من حيث حدته، ليبدأ بالخفيف ويصل إلى الأم غير المتحمل في غالب الحالات.

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