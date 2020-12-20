تفاصيل مهمة.. الاطاحة بأخطر عصابات السرقة في النجف الاشرف

2020/12/20 | 00:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف التابعة إلى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، السبت، إلقاء القبض على واحدة من أخطر العصابات المتخصصة بسرقة المبالغ المالية من سيارات المواطنين في المحافظة.

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