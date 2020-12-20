شرطة النجف تعلن القبض على اخطر عصابات السرقة بالمحافظة

2020/12/20 | 00:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف – واع

اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف، القاء القبض على اخطر عصابات السرقة في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "بعد أن تعددت حالات سرقة مبالغ مالية من سيارات المواطنين بعد خروجهم من المصارف أو من شركات الصيرفة والتحويل المالي تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة المحافظة اللواء فائق فليح حسن سكر الفتلاوي ومدير مكافحة إجرام النجف ومدير مكتب مكافحة إجرام الكرار وضباط ومنتسبي المكتب وبعد جمع المعلومات الدقيقة ومتابعة كاميرات المراقبة والمصادر تم التوصل إلى تحديد هوية عناصر هذه العصابة والقبض عليهم في عملية نوعية مهمة".

واضافت، أن "أفراد العصابة كانوا يستخدمون عدة عجلات ويقومون بالتجوال قرب المصارف وشركات الصيرفة والتحويل المالي ويراقبون المواطنين الخارجين من هذه الأماكن وهم يحملون مبالغهم المالية ومتابعة حركتهم وبمجرد توقف ونزول المواطن ولو لدقائق بسيطة يقومون بكسر زجاج سيارته الجانبي بواسطة قلم سيراميك وسرقة أمواله".

وتابعت، انه "في ذات الوقت يقسمون مهامهم على الشكل التالي عجلة تقوم بمراقبة مكان السرقة والمواطنين وشخص أو أكثر يدخل خلف المواطن في حال دخوله محل تجاري أو ما شابه ذلك ومجموعة تنفذ السرقة دون أن يشعر بهم احد ويجتمعون في وقت لاحق بعد التنفيذ لتقاسم المبالغ المسروقة ".

واوضحت، أن العصابة قامت بسرقة مبالغ مالية كبيرة من المواطنين وان عدد أفرادها خمسة أشخاص تستخدم مجموعة عجلات مختلفة، مؤكدة كما تم ضبط بحيازتهم مواد مخدرة (كريستال) وأدوات تعاطي ولوحات تسجيل سيارات أربيل والسيارات الخاصة بتنفيذ مخططاتهم حيث تم القبض عليهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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