طلاب الجامعات اللبنانية يعودون إلى الشارع.. وعنف السلطة كان بانتظارهم 

2020/12/20 | 00:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلاب لبنان يعودون إلى الشارع.."إدارة الجامعات مع السلطة ضد الناس"

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