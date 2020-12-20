بعد رفعه سعر صرف الدولار.. البنك المركزي يعلن خطوته المقبلة

2020/12/20 | 00:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 4 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، السبت، أن البنك سيضاعف بيع الدولار لشركات الصرافة، مبينا ان وفرته ستجعله ثابتا في السوق.

جاء ذلك في تصريح لمخيف، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم، (19 كانون الاول 2020)، أوضح فيه أن "البنك سيضاعف بيع الدولار لشركات الصرافة"، مشيرا إلى ان "الاحتياطات الرصينة تمكننا من تثبيت الأسعار".

وأضاف، أن "الصيرفات تشتري 50 ألف دولار، وسنضاعفها إلى 100 ألف دولار"، لافتا إلى ان "وفرة الدولار ستجعله ثابتا في السوق".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:

1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية.

1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف.

1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

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