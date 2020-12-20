مجلس الوزراء يوجه بإدخال جميع البضائع المتكدسة في المنافذ دون تأخير

2020/12/20 | 00:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اصدر مجلس الوزراء، السبت، توجيها للجهات المختصة في المنافذ الحدودية بإدخال جميع البضائع المتكدسة دون تأخير، واستيفاء الرسوم الجمركية والضرائب في وقت لاحق.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (19 كانون الاول 2020)، ان "مجلس الوزراء، وجه الجهات المختصة في المنافذ الحدودية بإدخال جميع البضائع المتكدسة التابعة للجهات الحكومية على الفور".

وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء قرر أيضا استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب في وقت لاحق"، موجها "الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإخراج تلك المواد والبضائع دون تأخير".

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