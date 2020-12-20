ايفرتون يهزم ارسنال في منافسات الدوري الانكليزي الممتاز

2020/12/20 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تلقى فريق ارسنال الخسارة الثامنة هذا الموسم أمام مضيفه إيفرتون بنتيجة 2-1 في المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز.تقدم إيفرتون بعد 15 دقيقة من كرة لمهاجمه وهداف الفريق دومينيك كالفيرت ليوين لتصطدم بروب هولدينج قائد ارسنال في مباراة اليوم وتسكن الشباك .ثم حقق الايفواري نيكولاس بيبي ، اغلى لاعب في تاريخ ارسنال ، التعادل لفريقه في الدقيقة 35 من ركلة جزاء .وسجل المدافع الكولومبي ياري مينا هدف إيفرتون الثاني في الدقيقة 45 لتنتهي المباراة بفوز التوفيز 2-1.بهذه النتيجة قفز إيفرتون إلى وصافة ترتيب الدوري الانكليزي مؤقتا برصيد 26 نقطة، فيما توقف رصيد آرسنال عند 14 نقطة في المركز الـخامس عشر./انتهى2

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