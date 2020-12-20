الاليزيه يؤكد ان حالة ماكرون الصحية مستقرة وفحوصه مطمئنة

2020/12/20 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد قصر الاليزيه ان حالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت الخميس إصابته بكوفيد-19، "مستقرة" السبت مقارنة مع الجمعة، وأن نتائج فحوصه "جاءت مطمئنة".وجاء في بيان للاليزيه موقع من جانب الطبيب جان-كريستوف بيروشون، كبير أطباء رئاسة الجمهورية :" ان ماكرون، الموجود بالحجر في مقر إقامته في لا لانترن في فرساي قرب باريس، "لا يزال يظهر نفس عوارض مرض كوفيد-19 (تعب، سعال، ألم في العضلات) والتي لا تمنعه من ممارسة مهامه".وإثر ثبوت اصابة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس بفيروس كورونا المستجد، قام بعزل نفسه مدة سبعة ايام على غرار شخصيات اوروبية اخرى التقت به".واعلنت الرئاسة الفرنسية ان ماكرون "سيواصل عمله وانشطته عن بعد".وقال المتحدث باسم الحكومة غابرييل اتال :" ان ماكرون مصاب بأعراض حقيقية كالسعال والتعب الشديد "./انتهى2

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