2020/12/20 | 00:28 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تخفيض الحدود الدنيا للتقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات والكليات الأهلية ثلاث درجات للتخصصات المتاحة.واكدت الوزارة في بيان مقتضب تلقته، “عراقي نيوز”، أن “التقديم والتنافس يستمر عبر بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (www.pe-gate.org) إلى غاية الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الخميس الموافق 2020/12/24″.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم: تخفيض الحدود الدنيا للتقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات والكليات الأهلية first appeared on عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم: تخفيض الحدود الدنيا للتقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات والكليات الأهلية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم: تخفيض الحدود الدنيا للتقديم الى الدراسة المسائية في الجامعات والكليات الأهلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).