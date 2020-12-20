75 مليون إصابة بفيروس كورونا في العالم

2020/12/20 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف إحصاء جديد لوكالة "رويتز"، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد تجاوز 75 مليون مصابا، اليوم السبت.

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