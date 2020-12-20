يوفنتوس يكتسح بارما برباعية نظيفة في الدوري الايطالي

2020/12/20 | 00:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

حقق يوفنتوس فوزًا عريضًا على نظيره بارما، بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بمنافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي.

أحرز ديان كولوسيفسكي الهدف الأول لليوفي بالدقيقة 23، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدفين الثاني والثالث بالدقائق 26 و48، واختتم ألفارو موراتا حفلة الأهداف بالدقيقة 86.

بهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 27 نقطة بالمركز الثالث بالتساوي مع الإنتر، بينما تجمد رصيد بارما عند 12 نقطة بالمركز الخامس عشر.

المصدر: كورة

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