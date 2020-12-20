أنباء عن استهداف مقر تابع للحشد الشعبي في سامراء

2020/12/20 | 00:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام عراقية بسقوط صاروخ استهدف مقر فرقة العباس، التابعة للحشد الشعبي، السبت، في مدينة سامراء الواقعة بمحافظة صلاح الدين.

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