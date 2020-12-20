قوة امنية تقتل مختطفي مهندس غربي الانبار

2020/12/20 | 01:18 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، مساء السبت، بقتل المجموعة التي اختطفت مهندس في قضاء الرطبة غربي محافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عمليات الانبار الفرقة ١ وبعملية أمنية يقتلون مختطفي المهندس عامر جدعان الفهداوي الذي اختطف في قضاء الرطبة قبل فترة".واوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "المهمة تمت من خلال عملية امنية في الصحراء الغربية".

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