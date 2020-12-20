الموسوي: ضعف الحكومة وراء صمتها إزاء جريمة اميركا بحق قادة النصر

2020/12/20 | 01:44 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الاحد، ان ضعف الحكومة وامكانياتها وراء صمتها إزاء الجريمة الأميركية بحق الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، لافتا الى ان الشعب العراقي لن ينسى هذه الجريمة رغم الصمت الحكومي.

وقال الموسوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الإدارة الأميركية دخلت في مأزق بعد اغتيال قادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، حيث خرق ترامب كل القوانين والأعراف الدولية”.

وأضاف ان “الإرهاب الأميركي باستهدافه العراق واغتيال قادة النصر لايمكن ان يمر مرور الكرام، لكن للأسف ضعف الإمكانيات وراء عدم الرد على هذه الجريمة، ولو حدث نفس الامر في روسيا او بلد اخر لكان الرد مختلف تماما”.

وأوضح الموسوي، ان “قيادة العراق ضعيفة، ولو كانت تتمتع بالقوة لتمكنت من الرد على جريمة اميركا بحق قادة النصر”، لافتا الى ان “الشعب العراقي لن ينسى جريمة الاغتيال الأميركية بحق رموز البلد وقادة انتصاراته”.



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