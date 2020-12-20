البرلمان يحيي الذكرى الأولى لاستشهاد «قادة النصر»

2020/12/20 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

أقام مجلس النواب، أمس السبت، حفلاً تأبينياً بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر على الإرهاب، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، اللذين استشهدا بضربة أميركية قرب مطار بغداد الدولي في 2 كانون الثاني الماضي.

وأوضح بيان لمجلس النواب أن «حفل الاستذكار الذي أقامته كتلة السند الوطني النيابية في القاعة الكبرى، حضرته رئاسة البرلمان ممثلة برئيسه محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي، وجمع من النواب، اضافة لرئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وكبير مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض».

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه كبير مستشاريه علي الشكري: إن «الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني كانا مثالا لكل أحرار العالم»، مشيرا إلى أن «الانتصارات التي حققها العراقيون ضد الإرهاب أصبحت دروسا في المحافل العسكرية».

وأضاف، «قبل أيام قلائل مضت، وقفنا محتفين بإعلان النصر الناجز على داعش الظلامي، وفي هذا اليوم نقف مؤبنين لاستشهاد القائدين أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني».

وتابع رئيس الجمهورية، أن «تاريخ العراق عبارة عن سلسلة من الاستهدافات والمؤامرات الخارجية، لكن ذات التاريخ حافل بالانتصارات ووحدة الصف»، مشيرا إلى أن «الانتصارات التي حققها العراقيون أصبحت دروسا في المحافل العسكرية».

بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في كلمته خلال الحفل: إن «قوى العمليةِ السياسيةِ اذا كانت جادة في الوفاء لقيم الشهداء ومن أدُّوا دوراً مميزاً وستراتيجياً في حياة الشعب، فإن المهمةَ القادمةَ هي في الحفاظ على إنجاز التحريرِ وعودةِ النازحين إلى ديارِهم والعمل على مراجعةِ نظامِ العدالة الاجتماعية».

وأضاف: «نستذكر باعتزاز عالٍ الوقفات المشهودة والمواقف الوطنية المعهودة للشهيد الحاج أبي مهدي المهندس، سواء حينما كان عضوا في مجلس النواب، أو في مواجهة داعش الذي عاث في الأرض فسادا، فكان بحقٍّ من رجالِ العراق وحماةِ سيادتِه الوطنية».

وتابع الحلبوسي أن «استذكارَ هذا الرجل الكبير وتضحياتِه رسالةٌ في الوطنية وقدوةٌ في الحفاظ على مكاسبِ الانتصار التاريخي الذي تحقق، وإن أعظمَ درس يمكن أن نتعلمه من شهادةِ هذا القائد هو في حماية هذا الانتصارِ والحفاظِ على تلاحمِنا الوطني بوحدةِ الكلمةِ والموقف».

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