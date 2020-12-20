المركزي يعلن تخفيض قيمة الدينار إلى 1470 لكل دولار

2020/12/20 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

أصدر البنك المركزي، امس السبت، بيانا مهما، اعلن فيه تخفيض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الاميركي، متعهدا بان التخفيض سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر.

وذكر المركزي في البيان، أنه خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية.

واضاف، بسبب هذهِ الأحوال، لم يكن أمام البنك المركزي إلا التدخل في أكثر من مناسبة، لدعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الانفاق العام الحرجة..



غير أن ذلك لا يعني أن هذهِ التدخلات تبقى مفتوحة بلا ضوابط ولا نهايات.

وتابع، في البيان، نتفهم المصاعب التي تواجه نوايا الإصلاح التي تتجه الحكومة للقيام بها، ولكن ذلك لا يمنع من رهن أية خطوات يمكن أن تقوم بها السلطة النقدية بخطوات فاعلة لإجراء الإصلاحات التي تمس حتماً مؤسسات السلطة المالية، وخصوصاً مؤسسات الجباية الفاعلة، الجمارك والضرائب، ومؤسسات الجباية العامة الأخرى، وأن يجري ترشيق الانفاق وترشيده .

وطالب المركزي الحكومة بالتوجه لدعم الفئات الهشة التي ستتأثر حتماً بشكل مباشر خصوصاً بأي إجراء لتغيير سعر الصرف، متعهدا بأن هذا التغيير (التخفيض) في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك.

ولفت الى أن الاستمرار بسعر الصرف الحالي، الذي لا يتناسب بجميع الأحوال مع معدلات أسعار الصرف لدى الدول الأخرى، أصبح يشكل عائقا كبيرا لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي، الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التفكير الجدّي بالاستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف.

وقرر المركزي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية، كما يلي: 1450 دينارا لكل دولار، سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية، 1460 دينارا لكل دولار، سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف، 1470 دينارا لكل دولار، سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور.

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