الجنابي: 750 شركة تركية تعمل في العراق

2020/12/20 | 02:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مصطفى إبراهيم

كشف سفير العراق لدى أنقرة حسن الجنابي عن ان حجم التبادل التجاري بين بغداد وانقرة يتجاوز (16) مليار دولار، بينما اكد وجود اكثر من 750 شركة تركية تعمل في العراق.

وكتب الجنابي على صفحته في فيسبوك، ان «من مخرجات الزيارة الرسمية للوفد الحكومي العراقي الى أنقرة، هو الاتفاق على العودة للعمل بمذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 بين البلدين بعد النظر في صلاحيتها لفترة ما بعد داعش وربما تعديل أو إضافة فقرة او اثنتين لمعالجة المخاوف الأمنية التي أدت الى تعليق العمل بها من قبل الجانب التركي، والتي انتهت بالنتيجة الى اللجوء الى التأشيرات اللاصقة».

واضاف ان «تركيا تستقبل ما معدله مليون وثلاثمئة زائر عراقي سنوياً، وان هناك اكثر من 750 شركة تركية تعمل مع شركاء عراقيين في العراق، وان حجم التجارة يتجاوز (16) مليار دولار»، موضحا «وجود عشرات الآلاف من الطلبة العراقيين في المدارس التركية، اذ ان كل هؤلاء سيتأثرون إيجابياً بقرار العودة الى اتفاق 2009 القاضي بالحصول على تأشيرات الدخول في المطارات».

وعن موعد العودة للعمل بمنح سمات الدخول من المطارات، بين الجنابي «في كانون الثاني المقبل سنعقد اجتماعات مخصصة لمراجعة مذكرة التفاهم إياها وتحديثها وادخالها حيز التنفيذ بأقرب فرصة».

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