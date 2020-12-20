الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا بشأن نوع جديد من كورونا

2020/12/20 | 02:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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علنت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل بشكل وثيق مع مسؤولين بريطانيين، حول نوع جديد من فيروس كورونا.

وقالت المنظمة في تغريدة عبر "تويتر": "سيواصل المسؤولون البريطانيون مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية".

وأضافت: "سنقوم بإطلاع الدول الأعضاء والجمهور على كل جديد، بينما نعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار".

المصدر: RT

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