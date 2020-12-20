قطر الوطني يستعرض 3 نقاط رئيسية لتطورات كورونا وانعكاسها على الاقتصاد العالمي

2020/12/20 | 04:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال بنك قطر الوطني (QNB) في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بما يمكن وصفه بإحدى أكبر عمليات التعافي الاقتصادي منذ عقود، فبعد أن أنتجت صدمة "كوفيد-19" أشد وأعمق تباطؤ على الإطلاق في الربع الثاني من العام الحالي، …

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