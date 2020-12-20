شركة طيران روسية تخصص مقاعد لمن يرفضون ارتداء الكمامات.. بعد الاقلاع

2020/12/20 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "إيروفلوت" الروسية للطيران عن تخصيصها مقاعد خاصة على طائراتها لركابها الذين يرفضون ارتداء الكمامة خلال رحلاتها، وفقا لما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

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