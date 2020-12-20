بايدن يقدم أعضاء فريقه البيئي

2020/12/20 | 06:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يتعهد بالعمل على مكافحة الاحتباس الحراري

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