750 شركة تركية في العراق وحجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 16 مليار دولار

2020/12/20 | 06:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشف سفير العراق لدى أنقرة حسن الجنابي عن ان حجم التبادل التجاري بين بغداد وانقرة يتجاوز (16) مليار دولار، بينما اكد وجود اكثر من 750 شركة تركية تعمل في العراق.

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