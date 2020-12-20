إصلاحات وتقشف.. المالية النيابية تكشف عن 5 سيناريوهات لتقليل العجز في الموازنة

2020/12/20 | 06:57 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت اللجنة المالية النيابية، عن وجود خطوات عدة لتقليل نسبة العجز في موازنة 2021 خلال المرحلة المقبلة.

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