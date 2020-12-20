القضاء يفعّل مادة قانونية تخص التسول والاتجار بالبشر

2020/12/20 | 07:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وافق مجلس القضاء الاعلى على تفعيل احدى المواد القانونية التي ستسهم بخفض نسب التسول وجرائم الاتجار بالبشر خلال المرحلة المقبلة.

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