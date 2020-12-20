الخدمات النيابية: تدخل شخصيات سياسية يعرقل إنشاء ميناء الفاو

2020/12/20 | 07:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعرب عضو لجنة الخدمات النيابية مضر الازيرجاوي، عن اسفه إزاء تدخل بعض الجهات السياسية بعقد ميناء الفاو، مبينا ان مجلس الوزراء لم يصوت الى الان بشكل رسمي على ذهاب الميناء لشركة “دايو” الكورية.

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