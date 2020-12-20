ايران مستعدة لمواصلة دعمها للعراق في حربه ضد الارهاب

2020/12/20 | 07:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، امس السبت، الملحق العسكري الإيراني في بغداد نوروز پور....

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