القوة البحرية العراقية تفتح باب التطوع لفئتين

2020/12/20 | 07:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة القوة البحرية العراقية مساء السبت، عن فتح باب التطوع لخريجي السادس الإعدادي والثالث المتوسط....

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