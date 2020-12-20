جهاز مُكافحة الإرهاب يكشف إحصائية العمليات العسكرية والرقمية ضد «داعـش»

2020/12/20 | 08:27 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

بتوجيهاتٍ مُباشرة من القائد العام للقُوات المُسلحة وبإشراف وتخطيط مُباشر من رئيس جهاز مُكافحة الإرهاب الفريق الأول الرُكن عبد الوهاب الساعدي تمكنت قوات جهاز مكافحة الإرهاب والوِحدات التكتيكية للعمليات الخاصة من تنفيد {٢٥٣}عملية خلال عام {٢٠٢٠} إستطاع من خلالها رجالنا إلقاء القبض على {٢٩٢} عُنصر إرهابي وقتل {٢٠٦}آخرين وبإسناد جوي من طيران الجيش العراقي و طيران التحالُف الدولي

فيما تمكنت فرق الأمن الرقمي في جهازنا من تعقُب {٢٦٢٨٠ }حساب للعصابات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع التراسُل الفوري.

إن عمليات جهاز مُكافحة الإرهاب تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومُستقرة لحياة شعبنا العراقي عبر مواصلة عمليات تعقُب وإستهداف خلايا الإرهاب و منصاته الألكترونية التي تنشُر الكراهية والتطرف بين أطيافه.

سنبقى أوفياء لتضحيات شعبنا محترفون في حماية العراق ومصالحه .

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